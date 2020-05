Ni Carmen ni Penélope sabían de los cambios en "Enamorándonos"

Este martes, Penélope Menchaca anunció que será ella la nueva conductora de "Enamorándonos", uno de los realities con mayor audiencia y polémica de la televisión. La nueva conductora aseguró que ni ella ni Carmen Muñoz sabían de estos cambios, y que les avisaron al mismo tiempo.

"Fue una sorpresa para ustedes y para mí también, obviamente estoy emocionada, hay sentimientos encontrados porque por un lado adoro a Carmen, me llevo muy bien con ella, pero al final todos somos piezas del ajedrez y nos van moviendo como quieren.

"Nos dieron la noticia a las dos juntas, no fue de que agarré el cuchillo por la espalda, a las dos nos mandaron llamar juntas y a las dos nos dijeron tú te vas para acá y tú para allá. Donde manda capitán no gobierna marinero".

Menchaca dijo que habló con Carmen después de que tuvieron la junta, ya que para ella era importante saber si la primera conductora estaba en desacuerdo con este cambio.

"Ella fue súper dulce conmigo, fue la primera que me dijo que no, que al contrario, que ella sentía que cumplió su ciclo y que era un buen momento para hacer algo diferente".

Afortunadamente, dijo la nueva conductora, este cambio no se da de un día para otro, hubo una pausa a partir del coronavirus y todavía no tienen fecha de estreno, pero asegura que cuando regresen, habrá nuevos cambios.

"Todavía no tenemos una fecha exacta de regreso, precisamente por la pandemia, están tratando de decidir qué se puede hacer y qué no se puede hacer, hasta dónde podemos ser muy creativos para que los chicos se sigan conociendo sin que realmente se puedan tocar en lo más mínimo y acercarse, se espera que la situación esté más tranquila para que salgan, para no poner a nadie en riesgo".

También dijo que quiere recuperar el enamoramiento, que se ha ido perdiendo.

"Tampoco me encanta la idea de que un amoroso tenga 300 citas porque lo único que quiere esa persona es triunfar en televisión, si no que vaya al programa 'Ten una cita con'. No es que en la primera cita encuentren a alguien pero que se vea por lo menos que lo están intentando".