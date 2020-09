Netflix: The Social Dilema; el lado oscuro de las redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- Enganchados al "like", abrumados por la presión social, conectados a un dispositivo móvil en un ciclo sin fin.

Así retrata a los usuarios de las redes sociales el documental de Netflix "The Social Dilemma", cuyo director, Jeff Orlowski, subrayó los mecanismos de adicción y dependencia que generan esas plataformas.

"Los algoritmos (de las redes) intentan que vuelvas y pases más tiempo ahí. Es tan similar a una adicción como creo que sea posible", aseguró en una entrevista con Efe.

"The Social Dilemma", que llega hoy a Netflix tras estrenarse en Sundance, pinta un inquietante retrato de compañías como Facebook o YouTube y de sus turbias e invasivas estrategias de persuasión, que pueden derivar en depresión o ansiedad para unos usuarios sometidos a un deseo de perfección constante, o en la divulgación de bulos y erosión de la democracia a escala global.

El documental entrelaza partes ficticias, que imaginan cómo las redes mantienen enganchados a sus usuarios, y entrevistas con antiguos ejecutivos de gigantes digitales, todo ello con una hipótesis alarmante: si un servicio es completamente gratis, tu información y tus datos son el negocio.

Vi ‘The Social Dilemma' anoche … Me hizo querer tirar mi celular por la ventana. Conclusiones a las que llegué. 1 si los billonarios fueran bloqueados no estaríamos en esta situación. 2 Las redes sociales son la mayor amenaza. Irónicamente estoy aquí diciéndolo”, comentó un usuario de Twitter.

Hablando sobre el mensaje de la cinta, el antiguo ejecutivo de Twitter, Jeff Seibert comentó, “Lo que quiero que la gente sepa es que cada acción que toman (online) es cuidadosamente monitoreada y grabada … exactamente qué imagen te detienes a mirar y por cuanto tiempo la miras”.

“Hay que reconocer que a algunas personas no les gusta ver documentales. ¿Cómo hacemos algo que funcione y sea entretenido para todos? (...). Como dije, hay una fuerza invisible detrás del móvil y algunas "apps" intentan de verdad persuadirte y manipularte. Queríamos hacer eso realidad y nos referimos a la cinta de Pixar "Inside Out" (2015), así que es como un "Inside Out" de tu teléfono”, enfatizó Orlowski.

El documental ‘The Social Dilemma’ se encuentra disponible en la plataforma de Netflix.