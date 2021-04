Naya Rivera y Jessica Walter, entre los ausentes en “In Memoriam” de los Premios Oscar 

LOS ÁNGELES, California.- Como cada año, la entrega de los Premios Oscar realiza un homenaje conmemorativo a los actores que ya fallecieron, principalmente a los más recientes, y en esta 93 entrega no fue la excepción, pero hubo, al menos, cuatro ausentes, publicó el Daily Mail.

Los usuarios de las redes sociales de inmediato captaron que en el segmento de “In Memorian” de los “Academy Awards 2021” habían faltado los nombres de Naya Rivera y Jessica Walter, además el cantante Adam Schlesinger y el músico Tiny Lister; ambos nominados al Oscar.

Naya Rivera

Varios internautas se quejaron del sombrío homenaje que realizó la Academia Cinematográfica y de la ausencia notoria de estas grandes estrellas que tuvieron participaciones importantes en la industria del cine.

Rivera, mejor conocida por su papel en “Glee”, participó en películas como la comedia “Mad Families”, de 2017 y en “At the Devil's Door”, de 2014.

La actriz murió en julio pasado, a los 33 años de edad, por un ahogamiento accidental mientras viajaba en una embarcación con su hijo, en Lake Piru, California, y su omisión en el homenaje de los Premios Oscar hizo estallar a los fanáticos que protestaron en redes sociales.

Dado que la academia, junto con los Grammy, decidieron una vez más no incluir a naya rivera en la sección de tributo de su programa de tres horas de duración, nuevamente tenemos que hacerlo por ellos. Estás con nosotros para siempre y tu talento/legado se extenderá más allá de las generaciones. Te quiero”, escribió el usuario.

“Son una falta por no poner a Naya Rivera en la memoria”, “Estaba esperando ver el nombre de Naya Rivera en este segmento. ¿Fui el único?”, fueron otros de los comentarios que se leyeron en Twitter.



Jessica Walter

Jessica Walter falleció el año pasado, a los 80 años de edad y fue conocida por su papel en el programa de televisión “Arrested Development”, pero también actuó en películas como “Play Misty for Me”, en 1971; la comedia de 1998, “Slums of Beverly Hills”; “Bending the Rules”, de 2012; y “The Mimic”, de 2020.

La actriz Shannon Woodward, de “Westworld”, hizo notar el nombre de Walter en “In Memoriam”, de los premios de la Academia y cuestionó en Twitter a los organizadores del evento del porqué de su veto.

“¿Dónde estaba Jessica Walter?", escribió la actriz, mientras que otro usuario agregó: “La sección In Memorium de los #Oscars siempre es tosca, pero cómo diablos no incluyeron a Jessica Walter”, dijo.



Adam Schlesinger y Tiny Lister

Fuera de “In Memoriam” también quedó el intérprete de “Fountains of Wayne”, Adam Schlesinger, quien en 1997 fue nominado al Oscar por “Mejor Canción Original” por “That Thing You Do!”.

Schlesinger falleció a los 52 años de edad, en abril de 2020, por complicaciones de Covid-19, y así lo recordó el pasado domingo en redes sociales el escritor Andi Zeisler.

“Me di cuenta de que el segmento In Memoriam excluyó a Jessica Walter y Adam Schlesingerr”, agregando un meme de Walter.

El usuario Russ Zimmer notó una serie de giros cinematográficos para Tiny Lister al enfurecerse por su omisión.

“El segmento de In Memoriam se olvidó de Tommy “Tiny” Lister, ¡y estoy un poco molesto! 'Friday', 'Jackie Brown', 'The Dark Knight', ¿qué más necesitas hacer?”, cuestionó.