Natanael Cano rompe en llanto al recordar a Ariel Camacho como su inspiración musical

CIUDAD DE MÉXICO.- El representante de los corridos tumbados, Natanael Cano, habló sobre su vida personal y su pasado antes de comenzar en la música durante una entrevista para el programa El minuto que cambió mi destino, conducido por Gustavo Adolfo Infante, con quien dejó ver su lado más vulnerable al hablar de su ídolo musical.

Según explicó el originario de Hermosillo, Sonora, desde muy niño mostró interés en el género regional mexicano, en especial en los corridos, teniendo como referencia a Ariel Camacho, a quien recordó entre lágrimas y con la voz entrecortada.

Desde muy pequeño, Natanael Rubén, nombre completo del músico, aprendió a tocar la guitarra porque su papá también lo hacía, tiempo en el que comenzó a escuchar a Ariel Camacho, líder de la agrupación de Los Plebes del Rancho, y quien perdió la vida durante octubre de 2015 en un accidente automovilístico.

El intérprete de "Amor tumbado" señaló que a pesar de no haberlo conocido en persona por su trágico accidente que le cobró la vida, ahora lo recuerda con cariño y es su ídolo de la música por haberlo inspirado a componer canciones, además de ser quien le motivó a debutar en el mundo artístico.

Asimismo, Natanael agregó que cuando era niño se dormía escuchando todas sus canciones, es por ello que ahora las conoce todas y las toma como base en sus creaciones: "Yo crecí con eso, de que mi ídolo se murió y que nunca lo conocií y que yo todo lo que he hecho fue mucho, mucho en base a él".

Una vez que Gustavo Adolfo Infante le preguntó al joven de 20 años qué es lo que le diría a Ariel Camacho si tuviera la oportunidad de conversar con él. Fue ahí cuando Natanael Cano se mostró un tanto ansioso y no pudo evitar soltar las lágrimas al reconocer que ahora valoran al líder de Los Plebes del Rancho porque no está con vida.

No sé, tal vez no lo valoraría como cualquier humano. Tal vez solo cuando te mueres te valoran... fue muy importante. Yo me sé todas (sus canciones), toco la guitarra. Yo.. ya no puedo cabr*n", dijo el cantante para luego limpiarse las lágrimas.