Abuchean a Natanel Cano en Las Vegas y sale molesto del escenario

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de dos años de ausencia debido a la pandemia por Covid-19, los fanáticos de la banda se alegraron al saber que este 2022 regreso la celebración de la música regional mexicana donde artistas como Grupo Firme, Banda MS, La Arrolladora Banda El Limón, Carín León, La Adictiva y otros más, se dieron cita el 28 de enero en Las Vegas para celebrar este género que ha conquistado a miles de fanáticos.

En esta presentación, el público sabía que se presentarían algunos músicos que fueron invitados especial del evento, por lo que esperaban que llegaran celebridades que se colocan como máximos exponentes del regional mexicano, pero fue una sorpresa para todos cuando Natanael Cano subió al escenario con intención de dejar a todos impresionados.

Posiblemente, el intérprete conocido por sus corridos tumbados jamás espero que los asistentes no tomaran muy bien su llegada, pues una vez sobre el escenario algunos espectadores comenzaron a abuchear al sonorense y le gritaron que se fuera porque no querían escucharlo cantar.

Este momento quedó capturado en video que circuló por las redes sociales y se hizo viral en cuestión de horas, incluso hubo algunos usuarios que no son fanáticos de la música de Cano, pero que sintieron tristeza por la cantidad de comentarios negativos que recibió por parte del público que asisitó al evento en Las Vegas.

Aunque también destacaron aquellos comentarios que mencionaron la falta de profesionalidad por parte del artista, ya que en el clip se alcanza a ver que Natanael se va molesto cuando ponen una imagen de la Banda MS en la pantalla que está detrás de él, dejando en claro que su turno había terminado y era momento de continuar con la siguiente función.

Entre esta acción y el abucheo, el joven le da la espalda a los asistentes y tira el micrófono al suelo mientras camina hacia la saluda.

Algo que logró sorprender a quienes vieron el video fue que Natanel Cano siempre estuvo acompañado de un encargado de seguridad que no lo dejo solo en ningun momento de su espectáculo, ya sea mientras estaba sobre el escenario e incluso cuando salió.

En este material visual, los usuarios demostraron que esto logró dividir opiniones o cuestionarse sobre qué habrían hecho ellos en caso de estar presentes, y es que hubo quienes señalaron que les parecía de mal gusto haber abucheado a algún artista pese a que no sea de su gusto, mientras que otros dijeron que se lo merecía.

"No soy fan pero hasta yo me sentí mal", "Asi tenía que ser si no hay talento, para fuera", "Con esas actitudes de él no es nada para menos que vaya de bajada", "Qué mala la gente, también tiene talento (...) cada quien tiene su público verdad así como el Nata sigue teniendo al igual no soy tan fan pero que mal que la gente no tenga educación. Al acudir a este tipo de evento", "No me gusta como canta pero se ha de sentir feo", "La gente cosecha lo que siembra, ese muchacho es engreído, se comporta así en todas las entrevistas que he visto de él", fueron algunas de las expresiones.

"Malentendidos siempre hay"

Una vez que el video se volvió viral en las redes sociales, Natanael Cano acudió a sus historias de Instagram para aclarar la situación y explicar que jamás recibió comentarios negativos por parte del público, sino que al contrario, aseguró que todos lo recibieron con emoción y gritos de alegría.

Incluso el intérprete de "Porte exuberante" compartió un clip de su llegada al evento que se celebró en Las Vegas el pasado 28 de enero y demostró que los asistentes aplaudieron y le siguieron 'la corriente' durante su presentación.