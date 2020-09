Natanael Cano lanza disco

Natanael Cano, uno de los líderes del movimiento de los corridos tumbados, también conocidos como "trap corridos", lanzó hoy su nuevo álbum “Soy El Nata”.

Desde ayer, el sonorense de 19 años compartió en su cuenta de Instagram que hoy sería el gran día.

“Música nueva comenta del 1 al 10 que Yam tumbada está la rolita”, escribió en su cuenta.

El álbum se lanzó bajo el sello de Rancho Humilde, y contiene diez temas y colaboraciones con Ovi y Tyan G.

Además de este lanzamiento, el intérprete fue elegido por Apple Music Up Next, como Estrella en ascenso, convirtiéndose en el primer artista mexicano y el primer artista de la música regional mexicana en ser parte del programa.



Estas son las canciones del disco



1. Yo Ya Se

2. 10 Segundos

3. Se Murió

4. Yo Le Batallé ft Ovi

5. Traigo

6. Noches De Desvelo

7. Soy

8. Lo Que Quiero ft. Tyan G

9. Low

10. Pal Que Dijo Que No ft. Ovi