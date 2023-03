Natanael Cano explica por qué le tiene resentimiento a Maluma

El cantante de música regional, Natanael Cano, explicó cuál es el motivo por el cual aún le guarda cierto resentimiento a Maluma.

Al parecer todo comenzó la vez que colaboraron juntos y grabaron el tema “Llorando por Ti” tema el cual solo se quedó como un recuerdo, pues nunca se hizo público.

“Pues me molesté, sinceramente, me molesté y dije ‘yo quería ser el primero que grabará con Maluma’, que sacara la canción y pues no me tomó en cuenta, no me tomó la importancia y no se llevaron a cabo las cosas desgraciadamente”, aseguró respecto a las acciones del cantante.