Modelo revela a que huele Maluma

La modelo e influencer colombiana, Andrea De La Rua reveló a que olía el cantante Maluma, ya que ambos interpretaron los videos "Tonica"y "Peligrosa".

Muchas fanáticas sueñan con tener de cerca a sus artistas favoritas y hasta poder olerlos, algunas otras les basta con imaginar su aroma.

Con gran ímpetu, Andrea hablo de su experiencia al conocer al famoso de 28 años: “Muchachas, a mí casi me da un infarto. Bueno, me retocaron, me pusieron divina, me dijeron que no podía entrar celular al set de grabación, pues por obvias razones. Cuando yo llegué ahí… parce yo vi ese hombre… o sea, no, no, no, no, no. Yo creo que a mí este video no me va a alcanzar para describirlo”.

Así también respondió a los admiradores que tenía un agradable aroma: “Huele a cielo, huele a cielo, el man huele rico”.

Sobre su altura confirmó era alto considerando ella mide 1.70 y atractivo.