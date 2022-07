Natanael Cano: ¿Creen que en México haya alguien con más futuro, talento que yo?.

Tijuana, Baja California.- Natanael Cano aseguró vía instastories ser la gran promesa a nivel nacional y confesó que reflexiona constantemente sobre la situación.

El hermosillense de 21 años se encuentra colaborando actualmente con la casa de moda Yves Saint Lauren en Marruecos.

Pregunta seria, ¿ustedes creen que en México haya alguien con más futuro, talento que yo? Es algo que siempre me pongo a pensar pero todavía no lo encuentro, no creo"