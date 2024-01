Natalie Portman califica actuación de método como un "lujo que las mujeres no pueden permitirse"

ESTADOS UNIDOS.- En una reveladora entrevista con Wall Street Journal Magazine, la actriz Natalie Portman ha compartido los motivos detrás de su decisión de no practicar la actuación de método para preparar sus próximos roles cinematográficos.

A pesar de sus transformaciones físicas notables, como perder 20 libras para interpretar a una primera bailarina en "Cisne Negro" y dedicar 10 meses a fortalecerse para su papel en "Thor: Amor y Trueno", Portman declará:

Me he metido mucho en los papeles, pero creo que honestamente es un lujo que las mujeres no pueden permitirse. No creo que los niños o las parejas comprendieran que todos me llamaran 'Jackie Kennedy' todo el tiempo.