Natália reveló el motivo de exponer a Sergio Mayer

Ciudad de México.- Luego de Sergio Mayer presumir su paternidad, su ex pareja reveló el motivo que le llevó a exponerlo sobre su falta de manutención y cuidados a su hija.

La modelo brasileña reapareció en el programa Ventaneando para hablar de la complicada situación que vive a raíz de que presuntamente su exsuegro, impidió que Sergio Mayer Mori cumpliera con su labor de proveedor de la niña.

Sí, es correcto. Fíjate que cuando empezó su proyecto, me empezó a ayudar, lo de RBD, pero ahí creo que su papá se enteró que él me ayudaba y pidió que cortara la ayuda. Creo que no le pareció bien o no sé la verdad, es como platico con muchas otras mamás que pasan por la misma situación, y les parece demasiado, no es una ayuda porque es su obligación”

explicó Natália.

Acusa a los Mayer de manipulación

Al respecto de Sergio Mayer Bretón, la también cantante dijo: “El abuelo siempre me ayudó en momentos que yo, cuando ya no podía más, me sentía un poco apretada [económicamente] le pedía al abuelo, pero no era algo constante o no era algo mensual, era algo que cuando yo no podía”.

Sobre el motivo por el que no denunció antes esta situación, Subtil comentó: “Yo esperaba que en algún momento él se hiciera cargo, nunca sucedió, y después de que sentí que me hicieron un berrinche de quitar lo que estaba pagando a Mila, ayudando a Mila. (Le daba) 10 (mil) por semana, el papá de Mila. Después de ahí sentí que fue un berrinche porque ya no quise trabajar con el abuelo”.

Con relación a este proyecto del que el exGaribaldi comentó lo dejó plantado y le hizo perder mucho dinero, Natália explicó: “La idea nace de mí con dos personas más, dos argentinos, no hay nada que ver con el abuelo, hicimos el proyecto durante un año solo nosotros, y es muy lindo, yo compuse las canciones, hicimos el video, todo, y él entra al final para empezar a vender los shows, él entra obviamente para ayudar con los contactos que tenía, pero ahí empieza un tipo de manipulación y yo no me empiezo a sentir cómoda, por la manera en que habla y trata, dije ‘si va a estar él en mi proyecto yo ya no quiero estar’. Pasó eso, salgo del proyecto y él me quita todo”.

De la misma manera, la artista desveló que no solo tenían planeando trabajar juntos en shows. “Estábamos con un programa de televisión, exactamente no sé qué pasó, pero ya estábamos casi cerrado, los sábados íbamos a tener El mundo de Nati, como Xuxa”.

Ante la pregunta de Pati Chapoy sobre si ella se considera solvente para mantener a la niña sin ayuda de nadie, Subtil replicó: “Sí puedo sacar adelante a mi hija, pero obviamente si el papá ayuda es mucho mejor. Y siempre hablo de ayuda, pero la verdad no es ayuda, es su obligación”.

Acto seguido, la brasileña también contó que lo que buscan su expareja y exsuegro es llegar a un acuerdo con respecto a la manutención de Mila, y detalló lo que en el momento de embarazarse le quisieron hacer firmar.

“Lo que quieren es hacer un acuerdo, pero los acuerdos que hicimos antes, pero de boca, nunca se cumplieron, cuando yo me embaracé, el abuelo me dio un convenio, nunca lo firmé también, pues me pareció ridículo que no puedo salir de la Ciudad de México con mi hija, eran puntos bien fuertes, y también decía que el papá tenía que poner la mitad de todos los gastos, nunca llegué a firmar porque hubo partes que no me gustaron como esa, además mi familia es de otro país, entonces obviamente Navidad y todo eso me gusta ir”, detalló.

Y agregó: “Siempre hubo un tipo de manipulación hasta que yo dije ‘ya no puedo más, me regreso a mi país, trabajo en mi país y ahí puedo sacar adelante [a la niña], tengo a mi familia que me va a apoyar’, y me dijeron ‘no puedes salir del país, está prohibido salir del país con ella’. Yo creo que si salgo me mete una denuncia de secuestro de menor, es muy fuerte. Estoy hablando del papá, pero seguramente (no es solo)”.

Pide lo justo

Sobre la reacción de Bárbara Mori ante esta situación, la modelo contó: “No dice nada, no se mete en nada, de hecho, acaba de ver a Mila y no se mete en nada. Tampoco le pregunto y la dejo como la abuelita de afuera”.

Por último, al cuestionarla sobre lo que pide en la demanda, la artista explicó: “Pido lo justo, no pido nada que no existe, pido lo que la ley dice que es, escuela, gastos médicos, útiles de escuela. No estoy pidiendo nada del otro mundo, lo justo”.