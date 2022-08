Sergio Mayer señala que Natália Subtil no lo deja ver a su nieta

Ciudad de México.- El actor Sergio Mayer expresó su descontento con su ex nuera, la modelo Natália Subtil después de que anunciara que su ex para e hijo del artista Sergio Mayer Mori no le daba la manutención de su hija Mila de 5 años.

Por lo que Sergio Mayer dijo que Subtil no lo dejaba ver a su nieta y que incluso tampoco podía verla en redes sociales después de que su hijo mostrara su convivencia con la pequeña.

Mi hijo llegó ayer, y ayer mismo fue a ver a su hija y estuvo con ella, y pasó toda la tarde con ella, la niña creo que ahí lo vieron cómo lo quiere, cómo se llevan bien, Natália no sé ¿cuál sea el problema?, o ¿qué es lo que quiere?”

Externó el exGaribaldi.

No sabe nada de su nieta

Posteriormente, Sergio Mayer reveló en entrevista para el programa Ventaneando que en este momento no sabe nada de la niña. “Me bloqueó, no me permite ver las redes de mi nieta, lo cual me parece fuera de contexto, porque no tiene nada qué ver una cosa con la otra y, además, si alguien la ha apoyado y ha estado pendiente de ella, y creo que ustedes lo han visto”.

Por si esto fuera poco, el esposo de Issabela Camil aseguró que la también cantante no cumplió con un acuerdo laboral que tenían juntos. “Tarde o temprano va a salir el proyecto por el cual nos dejó ahí botados y se perdió mucho dinero”.

Acto seguido, Sergio Mayer reiteró el cariño que tiene por Mila y reprochó que Subtil recurra a la prensa para dar a conocer estos problemas de familia.

Al pendiente de su sangre

“Yo con mi nieta siempre que pueda voy a estar al pendiente de ella por amor, porque la adoro, porque es lo máximo, pero nada más, lamento mucho que esté pretendiendo y utilizando los medios de comunicación en un tema tan personal, y además victimizándose por el hecho de ser mujer, no se vale”, expresó.

Asimismo, Mayer Bretón puntualizó: “Es una mujer, como ella misma lo dijo, de 34 o 35 años, que tiene un compromiso, una responsabilidad de buscar trabajo, y no es hablar mal de las mujeres, al contrario, hay que ser objetivos, porque si hubiera algo que no está de acuerdo, ¿por qué no va con las autoridades?, si me explicó, o sea ¿por qué el estar constantemente presionando a través de los medios de comunicación?, y ¿por qué estar presionando y chantajeando con la niña?, eso no está correcto”.

Finalmente, el artista dejó en claro que siempre hará todo lo que esté a su alcance por su nieta, aunque subrayó que no es su obligación. “La niña estuvo aquí en Mérida, estuvo casi un mes completo con mis papás, y vamos a ver por ella siempre, por ella, pero de ahí a tener que cargar con algo que no te corresponde, este… no, o sea, que me esté pidiendo a mí que yo responda, o sea, de verdad, hasta donde llega”, remató.