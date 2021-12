Natalia Téllez reveló cual fue el peor regalo que habría recibido en Navidad

CIUDAD DE MÉXICO.- Natalia Téllez es una de las conductoras más queridas de la televisión y actualmente se encuentra en una de las mejores etapas de su vida, porque se encuentra en espera de su primer bebé.

Actualmente la también actriz forma parte del programa ‘Netas Divinas’ a lado de sus compañeras Consuelo Duval, Daniela Magún y Paola Rojas, donde suelen hablar de temas personales y de la vida en general.

Hace unos días durante una transmisión edición navideña, en inicio comenzaron con Paola a quien cuestionaron que regalo le pediría a santa si se llegara a “portar bien”, a lo que la conductora respondió que salud para sus seres queridos.

Después le preguntaron a Daniela cual era el gusto culposo de estas fiestas decembrinas, a lo que la conductora respondió que ser “víctima de la mercadotecnia” porque le gusta mucho ver felices a sus hijos.

Cuando llegó el turno de Natalia Téllez respondió sobre cual ha sido el peor regalo que le habían brindado en navidad, a lo que ella platicó una experiencia que tuvo con uno de sus exparejas.

La actriz reveló que esa relación era cuando era mucho más pequeña y que él solía hacerle muchos regalos y ella generalmente casi no lo hacía, pero la última Navidad que pasaron juntos, logró ahorrar para comprarle el regalo que tanto quería.

Él me regaló un chango de peluche con una banana, además, era anduve 6 años con él y en la Navidad número 6, me regaló un chango, se me hizo tan interpersonal” reveló la ocnducotra.

Además Natalia agregó que posiblemente le había hecho este obsequio porque ya no la quería, debido a que tiempo después decidieron terminar con su relación.

Natalia Téllez se inspiró en sus compañeras de ‘Netas Divinas’ para ser mamá

Cuando la conductora reveló que se convertiría en madre, muchas personas malinterpretaron el concepto que ella tenía de maternidad, porque en su momento cuando le preguntaban que si quería tenir hijos, ella contestó que no estaba en sus planes.



"Yo las veía, y decía yo las admiro, y siento que es son mujeres padrísimas y tienen bebés, y lo hacen todos los días y me cambió, es definitiva, es hermoso, y me cambió para bien sientos paradigmas y prejuicios míos” comentó Natalia.