Natalia Lafourcade reacciona ante la noticia de su muerte

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante este fin de semana una extraña noticia comenzó a circular en las redes sociales, en donde informaron que Natalia Lafourcade murió, por lo que la cantante decidió desmentir esta falsa noticia.

A través de un video en Instagram, la intérprete de "Hasta la Raíz" compartió con sus seguidores que un video que surgió en Youtube llamó su atención por informar que había fallecido durante la mañana, pero que en realidad se encontraba muy bien de salud y que estaba filmando esto desde la comodidad de su hogar.

Primero, la también compositora mexicana explicó que acababa de ver el clip de la plataforma digital: "Acabo de ver un video en Youtube en donde dicen que morí esta mañana, que estoy muerta. Este videito se los mando desde la cocina de mi casa", mencionó.

Además, Lafourcade desmintió lo que se dijo en el clip, por lo que aclaró que no tenía cáncer como se especuló en el video y compartió con sus fanáticos que estaba disfrutando de un tiempo a solas en lo que comienzan sus nuevos proyectos en puerta, además de mandarle su amor incondicional a todos sus seguidores.

Estoy viva, no he tenido ningún velorio, no tengo cáncer ni estoy muerta. Estoy aquí en la cocina de mi hogar disfrutando de un descanso entre grabaciones de proyectos lindos que vienen. Les mando mucho amor”, explicó.