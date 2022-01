Natalia Lafourcade es víctima de hackers

CIUDAD DE MÉXICO.- Natalia Lafourcade es una de las cantantes más improtantes de la música y actualmente cuenta con 15 Grammys, además de ser reconocida como una de las artistas que revolucionaria la música en el mundo.

Aunque la intérprete de “Hasta la raíz” nunca se ha visto en vuelta en polémicas y suele mantener su vida persona en privado, en sus redes sociales intenta mantener informados a todos sus seguidores de sus proyectos musicales.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram, Natalia reveló que habría pasado un mal momento porque alguien logró hackear su cuenta de WhatsApp lo que le ha impedido mantenerse en contacto.



Además reveló que incluso esta persona ya había mandado mensajes en su nombre que evidentemente son falsos, por lo que advirtió que estuvieran atentos ante esta situación.

Amigos y amigas hermosos, me hackearon mi cuenta de WhatsApp y estuvieron mandando mensajes en mi nombre que no son ciertos. Solo no se asusten, ya lo estoy solucionando, estaré sin Whats App un tiempo” escribió la cantante.