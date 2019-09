Natalia Jiménez toca en el metro de Madrid

A pesar del éxito que ha logrado en México como su más reciente disco ‘México de mi corazón’, la cantante Natalia Jiménez regresó a Madrid para tocar en la estación de Metro Bilbao.

La cantante se olvidó de sus años de fama con el grupo “La Quinta Estación” y de la gran aceptación que ha tenido con su nuevo proyecto en México, durante su viaje a España y dejó ver que más allá de su buena racha, nunca olvidará sus inicios como artista.

Junto a un video donde se ve que alguien se acerca para darle dinero mientras se dispone a tocar su guitarra sentada en el piso de la estación, Jiménez contó:

“Cuando estuve en Madrid hace unas semanas, no pude resistir las ganas, y me fui tocar en la estación de Metro Bilbao, donde yo tocaba cuando empezaba en la música. Y ahí sentada me di cuenta de todo lo que he pasado, lo bueno y lo malo, para llegar hasta aquí. La satisfacción de tocar para la gente y que no me conocieran fue lo máximo. Como volver a ser quien fui...Esos euritos que me tiraron aquel día valieron millones para mi corazón. ❤️Gracias a todos por haberme cumplido el sueño de convertirme en artista”.