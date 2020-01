Natalia Jiménez cuenta como se rió de quien ''dejó plantado en el altar''

CIUDAD DE MÉXICO.- Natalia Jimenez estuvo de invitada en el programa ‘El Frasco’, que se trasmite por el canal de YouTube: El Frasco Mx, donde comentó que a unas horas de celebrar su matrimonio con un novio, decidió cancelarlo.

"Llevábamos como un año, estábamos trabajando mucho con ‘La Quinta Estación’. Él era el mejor amigo de mi guitarrista. El día de la boda pensé que eso no era para mí, así que me levanté y le dije: ‘tío, no hay boda", contó la cantante.

La vocalista de ‘La 5ta Estación’ confesó que fue ella también quien avisó a los invitados que ya no se celebraría la ceremonia.

"Me fui al lugar del catering con mi coche, les dije ‘Buenos días, no hay boda quédense con la comida", bromeó Jiménez, ante los más de 200 invitados, entre los que había algunos mexicanos que habían viajado hacia Madrid.

Finalmente, comentó que mientras ellos se quedaron divirtiendo en Madrid, ella se fue a Denia con sus padres con quienes asegura que se ca%& de la risa por lo sucedido.

"Me fui de escapada con mis padres a cag$%&s de la risa (...) me cag* de la risa, la neta (...) Yo iba en el asiento de atrás pensando: ¡Jo&/, de la que me acabo de salvar!", finalizó.