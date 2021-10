Nailea Norvind posa desnuda para su cuenta de Instagram

CIUDAD DE MÉXICO.- Gran sorpresa para sus seguidores causó Nailea Norvind, al publicar fotos en su Instagram en las que aparece completamente desnuda y sin ningún retoque que oculte las “imperfecciones” que pudiera llegar a tener.

Orgullosa de su cuerpo y de lo que representa para su género, Nailea Norvind se mostró “tal y como es” y así fue el mensaje que quiso dejar entre sus fans, para que amen su cuerpo y se acepten con defectos y virtudes.

Basta con sólo leer los hashtags que acompañaron la imagen para interpretar lo que la actriz intentó decir con su expresión, en la que aparece completamente sin ropa, mostrando la parte posterior de su cuerpo y demostrar que a sus 51 años de edad, luce espectacular.

Soy - #selibre #befree #bestrong #setu #beyourself #heterosexual #homosexual #bisexual #consensual #nolabels #nolabelsnolimits #nophotoshop #nosurgery #healthylifestyle #nosweatnoglory”, escribió Norvind.

En otra de sus publicaciones, la villana de las telenovelas comentó que su entrenador personal, Pepe Valenzula, le enseñó que la belleza se origina desde el interior de cada persona y la figura se tiene que esculpir desde adentro, y siempre la motiva a dar más de sí.



Nailea Norvind se declaró bisexual

En el mensaje que Nailea Norvind quiso dar hace dos días con su desnudo, la intérprete apoyó al movimiento LGBT al igual que a las personas heterosexuales, sin hacer distinción alguna y exhortó a las personas a simplemente que sean felices.

Y pesar de que México tiene avances importantes en cuanto a los temas LGBT, Nailea causó controversia en redes sociales hace varios días, al declarase bisexual, aunque aceptó no haber tenido aún alguna relación con otra mujer.

“Lo dije muy como… lo es, natural, no es que yo esté siendo alguien nuevo ni diferente, ni he tenido una relación con una mujer o algo, nada más digo que la bisexualidad, y lo repito, está en mí, y me da mucha risa la respuesta que le han dado los medios, eso es, ¿no? ¡Viva todo! ¡Viva la libertad! ¡Viva tu felicidad! ¡Viva el amor!”, declaró a los medios.

La actriz de “Cuna de Lobos”, resaltó que los que deben de cambiar de mentalidad son los medios de comunicación, ya que cuando alguien confiesa su sexualidad, son los primeros que hacen un escándalo y “satanizan” el hecho de ser homosexual, bisexual o trans.

Aclaró que no es que ella está saliendo del clóset sino que piensa que la humanidad es bisexual de naturaleza y siempre ha existido eso, sólo que ahora se interpreta de manera errónea.