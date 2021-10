Nadine Velázquez y el regreso musical de "Queens"

Los Ángeles, Estados Unidos.- El repentino regreso de de cuatro mujeres que hace veinte años triunfaron con un grupo musical marca el ritmo de "Queens", la nueva serie de la cadena ABC como protagonista Nadine Velázquez que bucea en las partes más turbias del mundo del espectáculo.



Me encanta cómo escribieron esta serie. Hay comedia y drama pero también refleja lo que una mujer experimenta (en esta industria)", apuntó a Efe la actriz conocida por "My Name is Earl" (2005-2009).



"Y también explora las sombras, el lado oscuro del entretenimiento", añadió.



ABC estrena este martes esta serie liderada por un póker de actrices: Eve, Naturi Naughton, Brandy y la mencionada Nadine Velázquez.





La serie comienza retratando el día a día de cuatro mujeres ya en la cuarentena que, dos décadas atrás, arrasaron con un grupo de hip-hop que acabó rompiéndose dramáticamente.

Pero sus vidas tomarán un giro inesperado cuando se les ofrece la oportunidad de volver a los escenarios.



Todas ellas necesitan este regreso. Saben lo importante que es para transformar sus vidas", dijo Velázquez.





Ella se encarga de dar vida a Valeria, que tenía un buen trabajo como presentadora televisiva pero que, tras un desafortunado incidente, verá en la vuelta del grupo una oportunidad para resarcirse.



"Estoy enamorada de Valeria porque es muy honesta. Hace lo que necesita hacer y no tiene remordimientos", describió.



La actriz subrayó que su personaje tiene las cosas muy claras, sabe cómo funcionan los negocios y "quiere ganar".



"Pero ahora quiere que todas ellas sean las que ganen, no solo ella", aclaró sobre un papel que, según prometió Velázquez, acaba convirtiéndose en "uno de los menos egoístas" de "Queens".





Por otro lado, la latina argumentó que la clave del retorno del grupo es que quieren "volver como hermanas en lugar de como rivales".

La "magia" de "Queens"





Pero para ello tendrán que resolver numerosas rencillas personales.



En este sentido, Velázquez reflexionó sobre cómo crearon entre las cuatro actrices lo que ella define como "la magia de 'Queens', que es la química entre las cuatro protagonistas.



Nunca había visto una energía así entre cuatro mujeres en un reparto (...). Somos muy fuertes y muy testarudas. Por ejemplo, cuando una de nosotras se pone muy emocional o tiene un problema, nos encargamos entre todas de traerla a la realidad", explicó.





Fuera de los conciertos exitosos, los fans apasionados, el éxito y la fama, "Queens" trata de retratar lo que ocurre entre bastidores y aportar luz sobre los abusos, la explotación y la manipulación que se dan en la industria del entretenimiento.





Así, Velázquez apuntó que la serie indaga en cómo las mujeres se pueden sentir "usadas" en el mundo del espectáculo.



"Es el lado más feo de este negocio: a veces no se trata de tu talento sino del placer que le puedes dar a alguien, la necesidad de control que le puedes dar a alguien... Cosas así", indicó.



En un aspecto más positivo, Velázquez consideró que "Queens", con cuatro protagonistas afroamericanas y latinas, es "otro ejemplo" de que las cosas están cambiando en la televisión hacia una mayor diversidad en la pantalla.

También echó la vista atrás para hablar sobre su propia carrera cuando, siendo muy joven, logró un importante papel en la comedia "My Name is Earl" que lideraba Jason lee.



"Es como si fuera otra persona por aquel entonces. Era solo una chica joven y no sabía realmente qué hacer con esa oportunidad", recordó.



"De alguna forma me esfumé después de eso a propósito. No sabía cómo quería estar en este negocio, no me preocupaba de verdad ser una estrella. Lo que me importaba era cómo me sentía yo y yo quería sentirme bien", cerró.