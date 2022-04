Nadia Yvonne exintegrante de La Academia revela que sufrió acoso de uno de sus jefes

MÉXICO.- Nadia Yvonne, exintegrante de la primera generación de La Academia, reveló que durante un tiempo en su carrera recibió comentarios humillantes de uno de sus jefes, quien además la acosaba sexualmente. Fue durante un evento que se llevó a cabo en una iglesia y que fue transmitido por Imagen Entretenimiento que la cantante hizo estas declaraciones.

“Sí me llegué a topar con un jefe que me hizo sufrir muchísimo y delante de mi señor padre (me decía) ‘Es que Nadia, tú tienes que ser más sexy, tienes que tener un pantalón que cuando yo te vea, te vea, ay, y te vea así, guapa’”, contó la cantante sobre esta persona.

La intérprete originaria de Oaxaca aseguró que los comentarios de su jefe fueron subiendo de tono, sin importar quién estuviera presente, lo cual le ocasionó mucho estrés y en varias ocasiones llegó a llorar por la situación.

“Me hicieron sentir tan humillada, tan estigmatizada, excluida, y me cerraron muchos proyectos en ese momento. Fue muy duro en ese momento defender la nueva convicción que yo tenía en mi vida”, declaró.

La intérprete aclaró que en la industria intentaban imponerle una imagen que el público pudiera sexualizar, pero ella nunca se sintió cómoda con esto. Dijo que sus padres la criaron de una forma muy estricta y le pedían comportarse siempre de modo recatado, incluso cuando estaba en La Academia.

Dedica su carrera a Dios

Fue durante esta época en la que Nadia se sintió profundamente humillada que se refugió en la espiritualidad. “‘Señor, si esto me va a costar la carrera, pues no me importa, porque en ti he encontrado la satisfacción, el amor tuyo en mi corazón’, fue un momento bien oscuro en mi vida, pero, finalmente, Dios es tan bueno, tan justo, que siempre pone a cada persona en su lugar. Aunque en ese momento no lo entendamos, después Dios hará”, explicó.

Actualmente, la cantante se muestra como fiel cristiana y en sus redes sociales comparte a menudo videos en los que aparece cantando en su iglesia. Antes de que la pandemia iniciara, la cantante iba a presentar su gira Dios es bueno, pero fue obligada a posponerla.