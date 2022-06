Nació hija de Anuel AA

Tijuana, Baja California.- El cantante de música urbana, Anuel AA se casó la semana pasada con su prometida Yailin la más viral. El compromiso fue por el civil y presumieron su amor en redes.

Sin embargo, otra gran noticia llegó a la vida del intérprete de 'Secreto'; un amor del pasado acaba de dar a luz a su nueva hija.

Se trata de Melissa Vallecilla quien conoció al famoso en una fiesta. En sus redes sociales, la mujer compartió una foto recibiendo a su bebé de nombre Gianella Gazmey Vallecilla.

Gianella Gazmey Vallecilla

Welcome babygirl

Thanks for bringing us so much happiness! We love you!

Bienvenida mi amor

Gracias por traernos tanta felicidad!

Te amamos!