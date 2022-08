Myriam Montemayor se "molesta" con ganadores de La Academia

CIUDAD DE MÉXICO.- Cessi fue quien se ganó el primer lugar de La Academia 20 años y a días de haberse coronado, realizó una transmisión en vivo con sus compañeros Nelson y Rubí, con el objetivo de tener más contacto con sus fanáticos.

Sin embargo llegó un momento en el que recrearon el show de Myriam Montemayor, la madrina de la última generación y ganadora de la primera edición del programa, en donde realizó un homenaje a Selena.

Según el portal de TVNotas la cantante no respondió ante lo que hicieron los finalistas del reality pero lo que si hizo notorio es que dejó de seguirlos en sus redes sociales, lo que ha desatado que posiblemente se haya “molestado”.

Por su parte los exacadémicos dejaron en claro que sentían un cariño muy grande por Myriam y que todo se trataba de una “broma”, aunque Cesia habría imitado la interpretación de Myriam aseguró que su interpretación fue icónica.

Nelson quien se había convertido en uno de los favoritos del público prefirió que la transmisión se acabara para evitar malentendidos sobre lo sucedido, sobretodo porque hay que recordar que Myriam los habría invitado a un concierto en el Lunario del Auditorio Nacional.

Ante esta situación los usuarios empezaron a sacar sus propias conclusiones y muchos de ellos “aseguraron” que Myriam podría haberse “enojado” por la imitación y que posiblemente les haya retirado la invitación a que fueran parte de uno de sus conciertos, sin embargo no se ha confirmado nada al respecto.



Rubí habla de Lolita Cortés al salir de ‘La Academia’

Rubí logró el quinto lugar durante su participación en ‘La Academia’, sin embargo en más de una ocasión recibió fuertes críticas por parte de Lolita Cortéz pero al hablar de ella la cantante sorprendió a sus fanáticos.

"Es un amor de persona, obviamente me tenía que tirar y todo lo que no hacía bien me lo decía porque ese es su trabajo pero realmente es una muy buena persona en los camerinos siempre me daba consejos"se puede leer en la publicación.