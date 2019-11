My Chemical Romance anuncia nuevas fechas

ESTADOS UNIDOS.- Tras la noticia de su gran concierto de reunión en el Shrine Expo Hall en Los Ángeles el 20 de diciembre, My Chemical Romance ha anunciado cuatro shows de reunión más para 2020.

La banda se presentará como parte del festival Download en Melbourne y Sydney el 20 de marzo y 21 de 2020 y en Japón el 29 de marzo.

My Chemical Romance también se unirá a Jimmy Eat World en Western Springs, Nueva Zelanda, el 25 de marzo de 2020.

La banda reveló su show del 20 de diciembre con un guiño a su EP debut de 2002, escribiendo "Like Phantoms Forever" en los anuncios de las redes sociales. El concierto en Los Ángeles se agotó casi de inmediato la semana pasada.

Que @MCRofficial anuncie concierto en México y tenga el dinero justo para verlos. �� https://t.co/kXAbqOUHmv — Phantom Forever (@KatHargreeves) November 6, 2019

Recordemos que la banda se retiró de los escenarios en 2013 cuando el líder Gerard Way alertó a los fanáticos en una declaración.

“My Chemical Romance ha terminado. Pero nunca puede morir. Está vivo en mí, en los chicos, y está vivo dentro de todos ustedes. Siempre lo supe, y creo que tú también. Porque no es una banda, es una idea ". El último álbum de la banda, Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys, se lanzó en 2010.

Download 2020 también contará con Deftones, Jimmy Eat World y Ministry. Las entradas salen a la venta para ambas fechas del festival en Australia el 13 de noviembre.