Murió B.J. Thomas, intérprete de "Raindrops keep fallin´on my head", a los 78 años

TEXAS. – B.J. Thomas, exitoso cantante de los años 60´s y 70´s y reconocido por su tema “Raindrops keep fallin´on my head”, falleció a los 78 años debido a un cáncer de pulmón en su casa de Arlington (Texas), anunciaron sus agentes por medio de un comunicado.



Pocos artistas han dejado una huella más memorable en el panorama musical estadounidense que B.J. Thomas. Con su voz sedosa y rica y su infalible capacidad para componer canciones, la extensa carrera de Thomas ha abarcado muchos estilos, incluyendo el country, el pop y el gospel”, informaron los agentes del cantante por medio de su sitio web.



El cantante había revelado en marzo de este año que tenía una forma avanzada de cáncer de pulmón. “Sólo soy un tipo entre muchos. He tenido mucha suerte”, informó el cantante.

¿Quién era B.J. Thomas?



Billy Joe “B.J.” Thomas, fue un exitoso cantante originario de Oklahoma que saltó a la fama en 1966 con una versión de estilo gospel del tema de Hank Williams, “I´m So Lonesome I Could Cry”, y llegó a vender millones de discos y tener grandes éxitos en distintos géneros como la música pop, country y cristiana.



Su siguiente sencillo, "Mama", alcanzó el puesto no.° 22 y ese mismo año lanzó un álbum en solitario del mismo nombre.



En 1969, Thomas interpretó “Raindrops keep fallin´on my head” (Canción de Burt Bacharach y Hal David), el éxito ganó el Oscar a la mejor canción original de ese año y se convirtió en la canción número uno en el Billboard Hot 100 en enero de 1970.



Durante los 80´s, su éxito en las listas pop comenzó a disminuir, pero muchos de sus sencillos llegaron a los puestos superiores de la lista de singles de Estados Unidos. Thomas también escribió dos libros, incluyendo su autobiografía “Home Where I Belong” y protagonizó las películas “Jory” y “Jake´s Corner”.



En 2013, la Academia Nacional de las Artes y las Ciencias anunció que la canción “Raindrops keep fallin´on my head” (1969) de Thomas se había incluido en el Grammy Hall of Frame edición 2014.

Descanse en paz.