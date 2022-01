Mujer que golpeó a Alfredo Adame cuenta su versión y asegura que los amenazó con un arma

MÉXICO.- La tarde del 25 de enero se hicieron virales un par de videos en los que Alfredo Adame participa en una pelea en plena vía pública contra una pareja. Este miércoles, Adame contó su versión de la historia en el programa de espectáculos Venga la alegría, donde aseguró que las personas implicadas en el altercado tenían intención de robarle una cadena de oro y su celular.

Sin embargo, la presunta mujer que golpeó a Adame también habló del incidente y contradijo lo narrado por el conductor. En una entrevista exclusiva con Tony Álvarez para Telediario, la joven de nombre Maythe Flores explicó que se encuentra analizando la situación jurídica que tomarán contra el actor, por lo que dijo que no puede revelar muchos detalles de lo sicedido.

"Mira es que no podemos hablar ahorita del tema. Nosotros estamos evitando el problema por los videos que nosotros tenemos y no queremos ahorita tocar el tema y lo haremos hasta que el abogado nos diga", comentó en la entrevista.

Sin embargo, a través de redes sociales, Maythe hizo algunas declaraciones sobre lo ocurrido y acusó al actor y conductor de haberla golpeado y haberlos amenazado con un arma a ella y a su pareja. “Hola, yo soy la chica y tengo videos donde el viejo me pega”, dijo por medio de Twitter.

Él los amenazó con un arma, asegura Maythe

Flores comentó que todas las declaraciones que Adame ha hecho ante la prensa son falsas, pues la pelea comenzó porque el actor golpeó el vehículo de la pareja, hecho que, según ella, confirman los videos que circulan en redes sociales.

"No, fue todo lo contrario, ahorita todo lo que el señor está diciendo es mentira y los videos hablan por sí solos […] no es como ocultar el sol con un dedo, ¿no?, él es lo que está tratando de hacer", aseguró. De acuerdo con la mujer, el pleito inició debido a que Adame se molestó porque no le cedieron el paso a su carro. “El señor nos amenazó con una pistola que traía en su carro… se metió al carro y adentro de él nos amenazó… lo tengo todo en video”, dijo la joven.

Finalmente dijo que luego de haber sido amenazados, comenzó a soltar golpes en contra de su automóvil.

“El señor se bajó muy picudo… solo porque mi esposo no le dio el paso y le empezó a pegar al carro… a mí es a la que me pega y por eso yo le empiezo a pegar… mi esposo al ver que el señor me estaba pegando… por eso mi esposo le pega… y el señor no sabe pelear, solo sabe mentar madres y claro, yo tengo videos”, contó.

En su perfil de Twitter varios usuarios le pidieron que publicara los videos que asegura tener, pero ella dijo que no lo hará hasta que haya procedido legalmente en contra de Adame y vea cómo se desarrolla la situación.