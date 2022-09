Es Alejandra Espinoza una guerrera en la vida real

Tijuana, BC.- Pide que ya no le pregunten más por qué no tiene otro bebé. La actriz y conductora Alejandra Espinoza, le resulta incómodo tener que estar respondiendo a algo tan personal.

En vísperas del final de la telenovela “Corazón guerrero” este 9 de septiembre, que protagoniza para Televisa, la tijuanense compartió detalles en entrevista vía telefónica de este trabajo en su carrera, pero también sobre esa parte personal, ya que es muy recurrente en mencionar la importancia de la familia en su vida.

Su familia su prioridad

Durante la entrevista Espinoza es recurrente mencionar la importancia de estar con su familia, de darse su espacio a ella, a su hijo Mateo de 7 años y su matrimonio.

“Siempre lo he dicho, tengo mis prioridades muy claras y mi prioridad número uno siempre va a ser Dios, mi familia y luego mi trabajo.

“Mi familia es muy importante, y pasar tiempo con Mateo, mi esposo, mis padres y hermanos es esencial para estar bien y desempeñarme bien con mi trabajo”, subrayó.

Momentos incómodos

Si bien ama su vida al lado de Mateo y expone muchos de los momentos a su lado, le resulta incómodo que le cuestionen sobre la continuidad de un segundo hijo.

Por esta razón abrió su corazón en el podcast “Entre hermanas” que comparte con su hermana, a raíz de la necedad de los medios de cuestionar un segundo embarazo.

“Yo batallé mucho para embarazarme Mateo, se logró, está sano, y ahora me siguen cuestionando sobre un segundo, pero Dios sabe porqué obra así, yo perdí un segundo bebé y desde entonces no he podido”, recalcó que los médicos no le dan esperanza.

Feliz con telenovela

La ex Nuestra Belleza Latina 2007, dijo estar contenta por el resultado que el público le otorgó en el melodrama, quien la arropó, ya que era su principal temor, pero también emocionada de haber formado parte del equipo de Salvador Mejía.

“Como actriz crecí muchísimo, yo llegué con mucha ilusión, pero también muy novata de cómo se trabajaba en una telenovela, yo nunca había trabajado en foro, todo era como nuevo, aprendí mucho de mis colegas”, sostuvo.

Destacó haber amado las escenas al lado de la primera actriz Ana Martin, de hecho esas son las que se lleva en la maleta de los recuerdos, por este lazo de mamá y abuela, que para ella representa mucho en la vida real.

“Me voy muy satisfecha conmigo misma, creo que al final del día eso es lo más importante, que cuando uno haga debe estar satisfecho de haber dado el cien por ciento”, puntualizó.

Seguirá en la dupla

Si bien, es una mujer de retos, y tras el resultado de su trabajo como Mariluz en “Corazón guerrero”, destacó que seguirá aceptando nuevos proyectos en la actuación, pero sin dejar la conducción.

A detalle

Novela: Corazón Guerrero Protagonista: Alejandra Espinoza Final 9 de septiembre Horario: 16:30 horas