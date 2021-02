Muestra Aisslin Derbez su lado oscuro

Tijuana, BC.- Aislinn Derbez posa en lencería, y su papá, Eugenio Derbez, hizo un desafortunado comentario.

La hija del comediante compartió en su muro, una fotografía donde aparece mostrando sus curvas y dejando a la imaginación con el coqueto outfit en color negro.

“Y pues Henry Jimenez me convenció y me tomó estas fotos y si me gustaron, y bueno, aquí esperando a que @ederbez juzgue mi foto”, puntualizó Aislinn.

La imagen que lleva más de 700 mil me gusta y contando, tuvo muchos piropos, pero Eugenio Derbez, comentó, lo inesperado.

“Yo no la eduqué así. Eso ha de venir del lado de su mamá”, escribió Derbez ya este comentario se sumó Jaime Camil.

“No solo te va a juzgar mi hermanito @ederbez yo también en mi papel de padre, (de familia, no de Iglesia), te voy a estar pidiendo que te me tapes por favor”, recalcó Camil.

Y aunque Eugenio agradeció a Camil, por el apoyo, pues cuál era la necesidad de destaparse, éste junto con su hija salió, literal, embarrado.

“Bueno a ti que te digo si saliste en la revista Quien, encuerado y en cuatro patas”, sentenció Derbez.

Por su parte, Vadhir, hermano de Aisslin le cuestionó su ya estaba lista para abrir su página en Only Fans, al salir el lado oscuro de ella.