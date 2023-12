COREA DEL SUR.- Ayer, se informó sobre el fallecimiento de Lee Sun-kyun, el actor de "Parásitos", a la edad de 48 años. Su esposa lo descubrió sin signos vitales dentro de su automóvil.

Las autoridades de Seúl sugirieron a "CNN" que podría haber sido un suicidio, dado el enfoque de la policía en las investigaciones. No obstante, los forenses aún no han confirmado esta versión.

La noticia de que Sun-kyun perdió la vida ha causado consternación generalizada, pues el mundo puso sus ojos en él, luego de que diera vida a a Park Dong-ik, padre y esposo de Da-hye y Cho Yeo-jeong, respectivamente, en la cinta de "Parásitos", en la que personifica al proveedor de una familia acaudalada que es engañada y defraudada por la familia Kim, que recurre a una serie de historias falsas para entrar a trabajar a la mansión de los Park.

Fue la esposa de Lee, Jeon Hye-jin, quien encontró al actor sin vida dentro de su vehículo en un estacionamiento en Seúl y, tras encontrar una nota del actor donde hablaba de su muerte, la actriz contactó a los agentes que, al llegar al lugar de los hechos, y colocaron cinta policial, lo que ha hecho pensar a funcionarios de Seúl que pudo tratarse de un suicidio.

Así lo declararon los funcionarios en una entrevista que concedieron a "CNN" y explicaron que, desde el mes de octubre, el actor se vio bajo el escrutinio público, tras ser acusado por uso ilegal de drogas, por lo que tuvo que comparecer en tres ocasiones frente a la comisaría de Nonhyeon en Incheon, una ciudad fronteriza con Seúl.

Polémica por supuesto consumo de drogas

El supuesto consumo de drogas del actor causó revuelo en la ciudad de Seúl, la que cuenta con leyes muy estrictas acerca de la prohibición de sustancias ilícitas, tanto su compra como venta, pues estas prácticas podrían propiciar condenas de mínimo un año en prisión y el pago de multas de hasta 37 mil 600 dólares.

Sun-kyun no ocultó la consternación que le producía que su caso, del que siempre se dijo inocente, fuera conocido de forma pública, sobre todo porque aseguraba que se trataba de un malentendido, bajo el argumento de que había sido drogado a base de mentiras, por una joven de 20 años que trabajaba como camarera en un bar.

De acuerdo con el actor, la joven barista le había hecho creer que el fármaco que le suministraba era para poder dormir, aunque en realidad se trataba de ketamina, un tipo de droga disociativa con potencial alucinógeno, aunque tuvo que reconocer que consumió la sustancia inhalándola por la nariz a través de un popote, así como aceptó que se reunió en cuatro ocasiones distintas con la camarera de un lujoso bar que frecuentaba visitar.

"A'´-como se nombra a la barista- me engañó para que consumiera drogas, no sabía que lo que me pasó eran drogas ilegales", dijo durante su primera comparecencia, el 28 de octubre de este año.

Sin embargo, está no es la única sustancia que se indica que Lee consumía; la marihuana y psicodélicos también estuvieron incluidos.

Tras la comparecencia de finales de octubre, el actor volvió a hacer interrogado el 4 de noviembre y el 23 de diciembre; esta última sesión tuvo una duración de 19 horas, por lo que Sun-kyun abandonó la comisaría durante la Nochebuena.

El domingo hizo su última declaración pública, cuando la prensa de su país le preguntó cómo le había ido en la última comparecencia:

He completado el interrogatorio como demandante en el caso de chantaje, la policía decidirá ahora si mis declaraciones o las de la chantajista son creíbles, y espero que actúen con buen criterio; he respondido todas las preguntas con sinceridad durante la investigación policial de hoy".

Tres días más tarde, se produjo su muerte.

