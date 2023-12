Encuentran muerto a los 48 años a Lee Sun-kyun, actor de la premiada cinta Parasite

Getty Images El actor surcoreano Lee Sun-kyun fue encontrado muerto en su auto en Seúl.

El actor surcoreano Lee Sun-kyun, mejor conocido por su papel en la película ganadora del Oscar Parasite, fue encontrado muerto en Seúl, según confirmaron las autoridades a la BBC.

El actor, de 48 años, fue encontrado inconsciente el miércoles en un coche en uno de los principales parques de la capital coreana.

No está claro si Lee se suicidó, pero la policía dijo que recibieron un informe de que había salido de su casa después de escribir una nota.

El actor estaba bajo investigación desde octubre por presunto consumo de drogas.

El medio de noticias Yonhap informó que se sospechaba que había consumido drogas como marihuana y ketamina con una mesera de un bar en Seúl.

Lee había dicho que a pesar de haber tomado lo que ella le dio, no sabía que se trataba de drogas ilícitas.

Según los informes, la mesera le dijo a la policía que Lee había consumido drogas en su casa varias veces, algo que él negó.

Anteriormente había solicitado a través de su abogado someterse a una prueba de detector de mentiras.

Sus análisis de drogas habían arrojado resultados negativos o no concluyentes, añade el informe.

El canal de noticias News1 Korea informó que la policía dijo que lamentaba que Lee hubiera muerto en medio de las investigaciones, pero que la investigación se "había realizado con [su] consentimiento".

La agencia de Lee, HODU&U Entertainment, señaló en un comunicado: "No hay manera de contener el dolor y la desesperación. Les pedimos respetuosamente que se abstengan de difundir hechos falsos basados en especulaciones... para que el viaje final [de Lee] no sea injusto".

La noticia de su muerte provocó fuertes reacciones en internet.

"No puedo imaginar lo difícil que debe haber sido para él. Descanse en paz", se lee en un comentario en una página de noticias.

"¿No son las celebridades humanas? La gente puede cometer errores en sus vidas. Es muy triste", escribió otra persona.

El actor, que estaba casado con la actriz Jeon Hye-jin y tenían dos hijos pequeños, tuvo una carrera que abarcó más de dos décadas.

Protagonizó decenas de películas y programas de televisión, convirtiéndose en un nombre conocido durante la década de 2010.

Saltó a la fama internacional como Park Dong-ik en Parasite, protagonizando al padre de la rica familia Park, en la que se infiltran miembros de una familia pobre que se hacen pasar por personas no relacionadas.

La película arrasó con cuatro premios Oscar en 2020, incluida la de mejor película, convirtiéndose en la primera cinta en lengua no inglesa que ganaba el premio.

Reuters La policía examina el lugar donde el actor surcoreano fue encontrado muerto en un parque de Seúl.

“Comportamiento apropiado”

En Corea del Sur, se les exige a las celebridades altos estándares de comportamiento.

Lee tenía una imagen impecable de hombre de familia antes de su presunto uso de drogas, pero los informes que surgieron de la investigación causaron un daño considerable a su reputación.

Fue retirado de No Way Out, una serie de TV de misterio que comenzó a rodarse en octubre.

Según los informes, se vio a algunas empresas retirando de sus tiendas carteles y anuncios que mostraban a Lee.

Los delitos relacionados con las drogas, incluidos los que implican el uso de marihuana, se consideran delitos graves en Corea del Sur.

El consumo de marihuana conlleva penas de prisión de hasta cinco años.

El presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, ha prometido tomar medidas enérgicas contra las drogas.

Este año, las autoridades del país ampliaron su departamento de delitos relacionados con las drogas y el jefe de la policía nacional prometió "una guerra total" contra los crímenes vinculados con drogas.

Lee no es la única celebridad surcoreana que ha sido investigada recientemente por consumo de drogas.

A principios de este mes, la estrella del K-pop G-Dragon fue absuelto de acusaciones relacionadas con drogas después de semanas de investigaciones.

Y el actor Yoo Ah-in se encuentra actualmente sometido a juicio también por uso de sustancias ilegales.

Información adicional de Fan Wang

BBC

