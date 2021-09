Muere la cantante Sarah Harding, del grupo Girls Aloud, tras su lucha contar el cáncer de mama

GRAN BRETAÑA.- La estrella de “Girls Aloud”, Sarah Harding, de 39 años de edad, perdió la vida tras su dura lucha contra el cáncer de mama, como así lo anunció Marie en Instagram.

Es con profunda angustia que hoy les comparto la noticia de que mi hermosa hija Sarah falleció tristemente. Muchos de ustedes sabrán de la batalla de Sarah contra el cáncer y que luchó con tanta fuerza desde su diagnóstico hasta su último día”, reza parte del texto.

La afligida madre detalló que su hija partió de este mundo pacíficamente en la mañana del domingo y agradeció el apoyo que su hija recibió el año pasado de sus familiares, amigos y fans.

“Significó mucho para Sarah y le dio una gran fuerza y consuelo saber que era amada. Sé que no querrá que la recuerden por su lucha contra esta terrible enfermedad; era una estrella brillante y espero que así sea como pueda ser recordada”, finalizó.

En agosto de 2020, Harding reveló que había sido diagnosticada de la mortal enfermedad, la cual se había extendido a otras partes de su cuerpo.



Las integrantes de “Girls Aloud” expresan su sentir ante la muerte de Sara Harding

De acuerdo a la información de los medios, a principios de 2021, los médicos le habían diagnosticado a Sara Harding que probablemente no pasaría otra Navidad, por lo que al anunciarse su fallecimiento, en la mañana del domingo, sus compañeras y amigas Nicola Roberts y Nadine Coyle expresaron sus condolencias en redes.

“No puedo aceptar que este día haya llegado. Me duele el corazón y todo el día por lo que pasamos juntos ha corrido por mi mente... una parte de mí o de nosotros no ya no está aquí y es impensable, doloroso y absolutamente cruel. Chica eléctrica, nos hiciste. Lo diste todo y aún con una sonrisa”, expresó Roberts.

Mientras de Nadine Coyle aseguró que se encuentra absolutamente devastada ante la tragedia y no tiene palabras para describir lo que siente al respecto.

“Estoy absolutamente devastada. No puedo pensar en palabras que puedan expresar lo que siento por esta chica y lo que ella significa para mí”, escribió la integrante de “Girls Loud”.



¿Quién fue Sarah Harding?

Sarah Harding saltó a la fama en 2002 tras concursar en el reality show, “Popstars: The Rival”, el cual tenía la finalidad de encontrar a una nueva banda de jóvenes mujeres y otra de hombres.

Harding llegó a la final y ganó el último lugar, pero formó parte del grupo que se convirtió en “Girls Aloud” junto a Nicola Roberts, Nadine Coyle, Kimberley Walsh y Cheryl Cole (entonces Tweedy).

Desde entonces, “Girls Aloud” es consederado el grupo de chicas más vendido en Gran Bretaña del siglo XXI, con más de 4.3 millones de sencillos y 4 millones de álbumes, posicionando 21 sencillos entre los diez mejores del Reino Unido entre 2002 y 2012.

El grupo tuvo grandes éxitos como “Sound of the Underground”, “The Promise”, “Love Machine”, “Jump” y “Call The Shots”.

Sara Harding apareció en el reality show “The Jump”, en 2016, pero se vio obligada a retirarse después de sufrir una lesión en la rodilla, y en 2017, ganó el reality “Celebrity Big Brother”.