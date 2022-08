Muere la actriz Anne Heche, una semana después de sufrir un accidente automovilístico

ESTADOS UNIDOS.- La actriz estadounidense Anne Heche falleció después de que se le desconectara el soporte vital, una semana después de un accidente de auto en Los Ángeles, informó este viernes el Daily Mail.

Te puede interesar: Anne Heche conducía drogada durante accidente automovilístico

La actriz estaba en coma y en estado crítico, pero se le mantenía con vida para una posible donación de órganos, según la misiva emitida el jueves por la noche en nombre de su familia y amigos.

Te puede interesar: La actriz Anne Heche no sobrevivirá, informó su familia



Heche, quien fue hospitalizada en el Grossman Burn Center del hospital West Hills al norte de Los Ángeles, sufrió una “lesión cerebral anóxica severa”, de acuerdo con el comunicado. Tal lesión es causada por una falta sostenida de oxígeno en el cerebro.

No se espera que ella sobreviva”, señaló la declaración. “Durante mucho tiempo ha sido su elección donar sus órganos y se la mantiene con soporte vital para determinar si alguno es viable”.

Gran estrella de Hollywood

Heche, de 53 años, fue una de las estrellas de cine más destacadas de Hollywood a fines de la década de 1990, actuando junto a actores como Johnny Depp en Donnie Brasco y Harrison Ford en Six Days, Seven Nights.

Recientemente tuvo papeles recurrentes en la serie de televisión Chicago P.D. y All Rise, y en 2020 participó en Dancing With the Stars.



En un libro de memorias de 2001, habló sobre sus luchas de toda la vida con la salud mental.