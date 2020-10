La actriz Anne Heche reveló que tras ser pareja de Ellen DeGeneres le cancelaron un contrato multimillonario y no le dieron trabajo en 10 años

La actriz de Hollywood, Anne Heche, ex pareja de Ellen DeGeneres aseguró que perdió su contrato millonario en la Twentieth Century Fox y dejaron de contrarla por 10 años, tras declararse públicamente homosexual y novia de la presentadora de televisión.

En un segmento del reality show, Dancing With the Stars, la actriz reveló la discriminación que vivió por hacer públicas sus preferencias sexuales, pero aseguró que se siente orgullosa de haber abierto camino a la comunidad LGBT, ya que ha sido muy feliz.

Anne platicó que conoció a Ellen DeGeneres a principios de 1997, en una fiesta de los premios Óscar realizada por la revista Variety, y en abril de ese mismo año, se estrenó la película de Volcano, donde compartió créditos con Tommy Lee Jones y Don Cheadle.

La también bailarina platicó que llevó a Ellen a la premier, pero alguien de la empresa Twentieth Century Fox le advirtió que si iba acompañada de Ellen le cancelarían el contrato.

Llevé a Ellen al estreno y me hicieron salir (de la sala) antes de que terminara la película y me dijeron que no podía ir a mi propia fiesta post-proyección por temor a que me tomaran fotos con una mujer”, relató.