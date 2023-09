Muere el cantante estadounidense Jimmy Buffett, autor de ‘Margaritaville’

Washington, DC,- Jimmy Buffett, el reconocido cantante estadounidense conocido por su éxito "Margaritaville", murió a los 76 años, según informó su familia a través de su página web.

La familia compartió un breve mensaje el sábado, en el que anunciaron que Jimmy Buffett falleció pacíficamente la noche del 1 de septiembre, rodeado de su familia, amigos, música y perros, sin embargo, no se proporcionaron detalles sobre las causas de su muerte.

Nacido en 1946 en Pascagoula, Mississippi, Buffett inició su carrera musical en Nashville, Tennessee, a finales de la década de 1960 como artista country.

Primer álbum

Su primer álbum, "Down to Earth", un disco de folk rock con influencias country, fue lanzado en 1970.

En 1977, Buffett alcanzó la fama con su canción "Margaritaville", inspirada en la bebida mexicana.

La canción ocupó los primeros lugares en las listas de éxitos y marcó el comienzo de su éxito empresarial.

Uno de los músicos más ricos de EU

Jimmy Buffett se convirtió en uno de los músicos más ricos de Estados Unidos, con un patrimonio personal estimado en 500 millones de dólares en 2016.

La marca "Margaritaville" se convirtió en un estilo de vida global con toques country y tropicales, generando ventas anuales de mil 500 millones de dólares.

Buffett diversificó su negocio, incluyendo ropa, calzado, tiendas minoristas, restaurantes, destinos turísticos, salas de juego y una línea de cerveza bajo la marca "Margaritaville".

Incursionó en la escritura

Además de su música y negocios, Buffett también incursionó en la escritura, publicando novelas como "Tales from Margaritaville" y un libro de memorias llamado "A Pirate Looks at Fifty", que se convirtieron en superventas.

A lo largo de medio siglo, Jimmy Buffett continuó actuando en giras anuales con su banda, Coral Reefer Band.

En 2018, se unió a los Eagles en una gira nacional. Entre sus temas más destacados se encuentran "A Pirate Looks at Forty" y "Cheeseburger in Paradise", además de su icónica canción "Margaritaville", que cambió su vida para siempre.