Muere a los 99 años Bob Barker, reconocido presentador de televisión de EU

Miami, Florida.- Falleció a los 99 años el ex presentador estadounidense Bob Barker, conocido por revivir un famoso programa de concursos en la televisión de los años 50.

Barker, quien fuera presentador del programa de televisión "The Price Is Right" y activista por los derechos de los animales, murió en su hogar en Hollywood Hills, Los Ángeles, California. La noticia fue confirmada por su portavoz, Roger Neal.

"Con tristeza anunciamos el fallecimiento de Bob Barker, reconocido como el mejor presentador de concursos. Nos deja un legado", expresó Neal.

El éxito de "The Price Is Right"

En 1972, Barker fue contratado para conducir "The Price Is Right", lo que resultó en un éxito rotundo para los productores. El programa había perdido popularidad desde sus días dorados en los años 50 y había enfrentado críticas y cambios de cadenas antes de llegar a CBS.

Barker revitalizó el programa con su estilo, y a pesar de retirarse después de 15 años, el show continuó en el aire con su influencia.

 

Nacido el 12 de diciembre de 1923 en Darrington, Washington, Barker comenzó en la radio en Florida antes de mudarse a California en 1950. Allí, creó su propio programa de radio llamado "The Bob Barker Show" en Burbank.

La trayectoria de Bob Barker

En 1956, obtuvo su primer trabajo televisivo con el programa "Truth or Consequences" en la cadena NBC, el cual condujo durante 18 años hasta su cancelación.

Barker fue galardonado con 19 premios Daytime Emmy, un premio Emmy por su carrera en 1999 y fue honrado en el Salón de la Fama de la Academia de Televisión en 2004.

El legado de Barker también incluye su apoyo a causas ambientales. Contribuyó con 5 millones de dólares a la organización ecologista Sea Shepherd Conservation Society, que lucha contra la caza internacional de ballenas. En su honor, uno de los barcos de la organización lleva su nombre, "Bob Barker".

La partida de Bob Barker deja un vacío en la industria del entretenimiento, recordándolo como un icono televisivo y un defensor de causas nobles.