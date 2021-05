Muere de cáncer, Charles Grodin, actor de “Beethoven” y “Los Muppets”, a los 86 años

NUEVA YORK.- El legendario actor de Hollywood, Charles Grodin, falleció este martes, a los 86 años de edad, en su casa de Wilton, Connecticut, a causa de un cáncer de médula ósea, informó su hijo Nicholas a The New York Times.

El medio destacó que aunque se sabe que Charles Grodin fue conocido por su participación en la película de 1992, “Beethoven” y su secuela, en 1993, el intérprete será recordado por su película de 1998, “Midnight Run”, con Robert De Niro.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Otra de sus actuaciones inolvidables será en la comedia de 1980, “Seems Like Old Times” con Goldie Hawn.



Así fue Charles Grodin

Tras haber abandonado sus estudios en la Universidad de Miami y realizar papeles importantes en obras de Broadway, como en “Same Time Next Year”, Charles Grodin se mudó a Los Ángeles para hacer películas en Hollywood, realizando su primera participación como baterista en “20,000 Lieagues Under The Sea”, en 1954.

Posteriormente consiguió su primer papel importante como “Matt Crane Stevens”, en el programa de televisión “The Marrieds”.

Luego de varias participaciones en televisión, realizó “The Heartbreak Kid”, en 1972; y después el megaéxito de 1976, “King Kong”, junto a Jeff Bridges y Jessica Lange.

Tras ir acumulando éxito en distintos filmes importantes, en 1981, Grodin realizó

“The Incredible Shrinking Woman” y “The Great Muppet Caper”.

Sus proyectos siguientes fueron considerados un fracaso hasta que en 1992 protagonizó el gran éxito en taquilla “Beethoven”, un perro rebelde que llega a una familia a causar problemas, pero termina ganándose el corazón de cada uno de ellos.

La película fue del agrado del público y se realizó una secuela en 1993.

Charles Grodin tuvo otras actuaciones importantes durante los años posteriores y entre sus últimos trabajos se encuentran “Mientras Somos Jóvenes”, de 2014, con Ben Stiller; y “An Imperfect Murder”, en 2017.