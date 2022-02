Muere a los 30 años Holly Parker, estrella porno trans

CIUDAD DE MÉXICO.- Holly Parker se desarrolló como una popular estrella porno transgénero que destacó en la industria y en otros ámbitos artísticos, ya que la actriz también incursionó en el mundo de la música con algunos lanzamientos que publicó en su cuenta de SoundCloud.

Ante su fama entre los usuarios de Internet, varios lamentaron su pérdida luego de que Brooke Zanell, una amiga cercana y compañera estrella porno de la mujer, confirmó que el cuerpo de su amiga fue encontrado sin vida en Kokomo, Indiana en Estados Unidos; así lo informó a través de sus redes sociales.

Es con gran dolor y devastación que les informó, yo su hermana, que ayer perdimos a @TheHollyParker, mi mano derecha, el pan de mi mantequilla, mi compañera de canto, mi compañía en los viajes. Mi hermana menor se ha ido de esta tierra. ¡Dios mío, esto es demasiado para mí!", se lee en la publicación.

Dentro de la red social, varios usuarios respondieron el tweet y expresaron sus condolencias para los seres queridos de la fallecida actriz, además de destacar todas las cualidades de Parker por las que siempre será recordada, incluso hubo algunas personas que le agradecieron su labor por luchar por la igualdad en la comunidad trans.

Hasta ahora no se ha confirmado la causa de muerte, pero de acuerdo a The New York Post las autoridades estadounidense abrieron una investigación para conocer los detalles de la misteriosa muerte de la estrella porno, pero aún no se conocen más detalles al respecto.

Los seguidores de Holly Parker recordaron aquellas producciones en las que la mujer participó, tal como su primera película con clasificación X en 2014, justo tres años antes de someterse a la cirugía de reasignación de género.

Según Adult Video News, la también cantante apareció en más de 30 películas para adultos, pero desde el 2018 se alejó de este ámbito para mudarse a la plataforma de OnlyFans, donde sus sucriptores pagaban una mensualidad para tener acceso a su contenido privado.

Asimismo, Parker también logró cumplir uno de sus grandes sueños, ya que aspiraba a ser cantante, y tan solo unas semanas antes de su muerte lanzó su tema "Drugs" que copartió en su cuenta de SoundCloud.