Muere Steve Harwell, líder de Smash Mouth, a los 56 años

Ciudad de México.- Steve Harwell, líder de la banda de rock Smash Mouth, murió este lunes a los 56 años, según informó el portal de noticias TMZ.

El manager del artista indicó que Harwell falleció en su casa en Boise, Idaho, debido a una insuficiencia hepática. Estuvo en cuidados paliativos y le dieron solo unos días de vida el fin de semana pasado.

TMZ también mencionó que algunas fuentes informaron que el intérprete luchó contra problemas de salud relacionados con el abuso de alcohol, entre otros.

Se retiró hace dos años

Hace dos años, Steve Harwell se retiró de los escenarios después de mostrar dificultades durante un concierto.

Smash Mouth alcanzó la fama en los 90 y principios de los 2000 gracias a su álbum "Astro Lounge", que incluye la famosa canción "All Star", parte de la banda sonora de la película "Shrek".

 

Entre sus temas más conocidos se encuentran "Walkin' On the Sun", "Then the Morning Comes", "Can't Get Enough of You Baby" y "Pacific Coast Party", así como su versión de "I'm a Believer" de The Monkees, también parte de la banda sonora de "Shrek".

A pesar de las adversidades, Steve Harwell siempre mostró una sonrisa, enfrentando la pérdida de su hijo pequeño a los 6 meses debido a la leucemia y diversas enfermedades a lo largo de su vida.