Muere Ray Liotta a sus 67 años

REPÚBLICA DOMINICANA.- El actor Ray Liotta, protagonista de la exitosa película de 1990 Buenos muchachos, de Martin Scorsese, murió a los 67 años mientras dormía durante una estancia en República Dominicana, según informaron este jueves 26 de mayo varios medios de comunicación.

Liotta estaba comprometido con Jacy Nittolo, con quien se encontraba al momento de su muerte. Cabe señalar que la estrella de Hollywood deja a una hija, la también actriz de 23 años Karsen Liotta.

Descanse en paz Ray Liotta.



Sin duda pasará a la historia por su interpretación de Henry Hill en la película de 1990, Goodfellas.

El actor se encontraba en República Dominicana filmando la película Dangerous Waters. El portal TMZ señaló que no había nada sospechoso en la muerte del actor y no había señales de alguna clase de crimen.

Hasta el momento se desconoce la causa de su muerte, pero se especula que el protagonista de The River Murders tuvo complicaciones de salud.

Su carrera en Hollywood

Liotta se encontraba retomando su carrera. Entre sus últimos trabajos se encuentran The Many Saints of Newark, Marriage Story (con la que ganó un premio Indie Spirit 2020) y No Sudden Move. Terminó la película Cocaine Bear, dirigida por Elizabeth Banks, y debía protagonizar The Substance, junto a Demi Moore y Margaret Qualley.

Recientemente, también se encargó de la producción ejecutiva de la docuserie de A&E Five Families. Aunque es más conocido por sus papeles en la gran pantalla, también ha protagonizado junto a Taron Egerton la serie de Apple TV+ Black Bird; ha vuelto a aparecer en Hanna, de Prime Video, y ha actuado junto a Jennifer López en el drama de la NBC Shades of Blue (2016-18).

Uno de sus primeros papeles en la pantalla fue el de Joey Perrini en unas tres docenas de episodios de la telenovela de la NBC Another World entre 1978 y 1981.

Ray Liotta fue uno de esos que hizo de todo, y siempre increíble. Desde Henry Hill en Buenos Muchachos hasta su participación en Bob Esponja. Ni hablar del papelazo en E.R., un solo episodio y le dieron el Emmy.

Una lástima porque estaba teniendo su regreso. pic.twitter.com/s3rWETiHkW — Lucas Baini | Cámara en Mano (@Lbaini) May 26, 2022

También protagonizó la película dirigida por Jonathan Demme Something Wilde (1987) con la que obtuvo una nominación al Globo de Oro. Después interpretó a la superestrella de los Chicago White Sox, Shoeless Joe Jackson, junto a Kevin Costner y James Earl Jones, en la película de 1989 Campo de sueños.

El actor saltó a la fama internacional con su actuación en como el gángster Henry Hill en Goodfellas, traducida en Hispanoamperica como Buenos muchachos. Bajo la dirección de Scorsese, actuó junto a Robert De Niro y Joe Pesci, en lo que sería el papel que definiría su carrera.

Liotta, de ojos azules y aspecto robusto, era el perfecto Henry Hill, que narraba la historia de su crecimiento en una banda de mafiosos que llevó a cabo el famoso atraco a Lufthansa en el aeropuerto internacional John F. Kennedy en 1978. La película, que Nicholas Pileggi adaptó junto a Scorsese a partir de su libro, fue nominada a seis Óscars, aunque Pesci fue el único ganador.