Muere César Ceja, productor musical de Mon Laferte, Alejandra Guzmán y Ana Torroja

CIUDAD DE MÉXICO.- Una triste noticia llegó a varios artistas que lograron trabajar junto a César Ceja, productor y compositor mexicano que fue punto clave para algunos cantantes como Mon Laferte y quien lamentablemente perdió la vida el pasado 5 de enero a sus 44 años.

La cantante chilena confirmó la noticia a través de su cuenta de Instagram, en donde publicó una foto junto a su gran amigo con quien comenzó a relacionarse desde 2007, año en el que llegó a México con el fin de impulsar su carrera musical.

Al principio, la intérprete de "Tu falta de querer" dejó en claro el tipo de amistad que ambos llevaban y lo importante que fue César en su vida, además de agradecerle por las personas que conoció en el país y por cuidarla cuando más lo necesitaba.

Querido Cesar, fuiste mi mejor amigo y compañero por más de 6 años, me regalaste una familia en México, me cuidaste siempre cuando estuve enferma, me hiciste reír mucho, te escribí muchas canciones y tú me escribiste muchas también, siempre fuiste mi maestro y fuimos muy muy felices juntos", se lee en la publicación.