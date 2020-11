Mr. Tempo esperará a que Chiquis Rivera se divorcie

CIUDAD DE MÉXICO.- Jorge Cueva, mejor conocido como “Mr. Tempo” reconoció estar enamorado de Chiquis Rivera y por eso esperará pacientemente a que ella se divorcie de Lorenzo Méndez para concretar un romance.

El empresario reveló esto a “Venga la Alegría”, donde también contó algunos detalles de su relación con la famosa, entre ellos, cómo es que se conocieron.

“La invité a la apertura y, hubo química. Cenamos. Platicamos del proyecto del tequila Reyna del Sur”, contó Mr. Tempo.

Después de otra reunión, ambos firmaron un contrato en la Ciudad de México para trabajar juntos, aunque no se imaginaron que algo surgiría entre los dos.

“Es una persona increíble, como ser humano y como profesional. Nunca había conocido a alguien tan parecido a mí”, comentó.

Y por ese respeto que le tiene, dijo que respetaría el proceso que está atravesando la joven cantante y le daría el tiempo que necesite.

“Hay mucha química en lo personal, a nivel profesional. Pero se respeta el proceso, se está divorciando, entonces, le vamos a dar tiempo, al tiempo”, dijo.

“Cuando están bien las cosas, a veces no funcionan. Imagínate con todo lo que está pasando”, continuó el empresario.

Respecto a Lorenzo Méndez, quien sigue casado con Chiquis, aseguró que no se meterá entre ellos dos y el divorcio que están atravesando.

“Las cosas caen por su propio peso. Se van a dar cuenta qué es lo pasa entre ella y su ex. Ella no quiere hablar de eso, lo va a escribir en su libro. Muy pronto se van a dar cuenta de lo que pasó entre ellos. Yo no me meto, eso es problema de casados”, sentenció.