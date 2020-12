Montserrat Oliver confiesa que siempre quiso tener un bebé

CIUDAD DE MÉXICO.- Montserrat Oliver se sinceró en entrevista para el programa Hoy y reveló que desde hace algunos años hizo su testamento e incluso confesó que tenía muchos deseos de adoptar a un bebé.

A varios meses de anunciar que contrajo nupcias con la fotógrafa Yaya Kosikova, ahora la conductora del programa Montse & Joe contó que siempre pensó en tener un hijo, aunque no fuera de su propia sangre.

“Yo si planeé alguna vez, dije para qué ese ego de que las mujeres todas quieren parir y tener a sus propios hijos que a veces no te salen exactamente como los pides, por qué no mejor darle a alguien que no lo tiene, nunca descarté el adoptar un bebé en algún momento de mi vida, estuviera casada, estuviera no casada, lo que fuera, pero hoy en día yo creo que en realidad cada vez está uno más grande, no estás tan jovencita”, manifestó.

Posteriormente, Oliver contó que desde muy joven reflexionó sobre la muerte y lo que podría suceder con sus pertenencias cuando ella falte, por lo que desde hace varios años tiene un testamento.

“Yo tenía un testamento desde que tengo 23 años de edad, porque lo poquito que podía yo tener, que me constó tanto trabajo tener, que decía ‘no quiero que se lo queden quién sabe quién’, entonces así fuera mi perrito, yo hice un testamento, aunque cada rato lo cambio verdad, me peleo y lo cambio, pero sí tengo”, dijo entre risas.

Por último, la también actriz evadió la pregunta sobre si en algún momento contempló a su ex pareja e incondicional compañera de trabajo Yolanda Andrade en su testamento, y únicamente contestó: “el testamento es privado y se abre hasta que se muere uno, así que yo no voy a decir nada más”.