Montserrat Oliver comparte que intentaron drogarla para abusar de ella

Ciudad de México.- Montserrat Oliver se sinceró al compartir su dolorosa experiencia, contó que intentaron abusar de ella.

Sin revelar muchos detalles, revelo su dura anécdota en el programa de Montse & Joe, que conduce al lado de Yolanda Andrade.

La presentadora arremetió en contra de los hombres que recurren a esta práctica para conseguir tener algo más con las mujeres sin consentimiento.

Queremos darles un lugar a las mujeres, respetamos a los hombres y los queremos, son un complemento, pero esos poco hombres que abusan y que quieren tener a una mujer a base de echarle cosas en las bebidas, también no mam*n”

expresó Oliver.

Aplauden a la lucha de mujeres

De inmediato, Yolanda respaldó el comentario de su colega y añadió: “A la Montse le pasó”. Posteriormente, Montserrat sumó: “Sí, a mí me pasó y seguramente a ustedes también les ha pasado, pero no lo logró”.

Frente a sus invitadas, entre ellas Celia Lora, Andrade destacó que a ella no le ha ocurrido este tipo de situaciones porque se defiende y está al pendiente de lo que pasa a su alrededor. “A mí no me ha pasado porque mira, no estoy sola. Les mando un bazookazo”, destacó.

Y agregó: “¿Neta?, ¿son tan poco hombres que le tienen que echar algo a la bebida a la mujer para que sea suya a la fuerza? Opino que deberían de cortarles el miembro, ponérselos en la boca, inmediatamente”.

Finalmente, Montserrat Oliver aplaudió que las mujeres se estén uniendo para alzar la voz y denunciar a los hombres que las han atacado de distintas maneras.