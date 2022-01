Mónica Naranjo se reune con fans de la comunidad LGBTTI+ en México

México.- Mónica Naranjo se reune con su público mexicano en el concierto ofrecido en el Auditorio Nacional, y sus acompañantes fueron miembros de la comunidad LGBTTI+ la cual siempre le ha mostrado su apoyo.



Comenzando la noche, las emblemáticas escaleras lucían multicolores, así como los pasillos del recinto que prometían una gran fiesta para quienes han seguido la carrera de Mónica y que tras la pandemia han podido verla de nuevo en vivo.

Buenas noches Ciudad de México, quería hacer el salto para presentar este recital tan íntimo, intenso y profundo como es Minage. Al final, los tiempos de Dios nunca son los nuestros y siempre todo es por algo porque aquí estamos todos sanos. Vamos a hacer un camino, donde lo más profundo de nuestro ser es tocado por la música", dijo la española.

Durante la velada no pudo faltar uno de sus grandes éxitos: "Sobreviviré", además de otros conocidos como "Ahora, ahora", "Perra enamorada", "Inmensidad", "Siempre fuiste mío'' y "Amando locamente".

Tampoco pudieron faltar los cambios de vestuario que impactaron al público, el primero fue un traje blanco, luego uno negro y más tarde uno dorado. La intérprete se mostró agradecida con México por el cariño que el país le ha mostrado a lo largo del tiempo.

"Hoy cuando me estaba maquillando y calentando la voz, de repente he visto enfrente de mi camerino una estantería y vi una foto de Juan Gabriel, una de mi hermana Gloria Trevi y, de repente, me he visto a mí, y me he quedado: "yo con ellos, que alegría, soy mexicana". Así me siento porque toda la aventura empezó aquí", detalló durante su recital.

Entre otros de los temas que se pudieron escuchar destacaron "Mi vida por un hombre" y "E poi" pero ante la insistencia de su público, Naranjo regresó para cantar otros temas, entre ellos "E penso a tae".