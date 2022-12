Mona y Geros: Protagonizan pelea cuando Geros opinó que le da "vergüenza" que Mona tenga OnlyFans

HERMOSILLO, Sonora.- Recientemente, la famosa pareja conocida como Mona y Geros se vio envuelta en una polémica después de una discusión que tuvieron en vivo.

Recordemos ambos se han ganado el corazón de sus fans y sus millones de seguidores los han apoyado a lo largo de su trayecto.

Ahora, después de que Mona se operara parte de su cuerpo, anunció que estaría considerando abrir su cuenta en OnlyFan, algo que fue rotundamente reprobado por Geros.

Geros aseguró que sentiría "vergüenza" con sus amigos si su novia llegara hacer ese tipo de contenido, haciendo así que se desatara una pelea entre ambos." Me da vergüenza que luego mis amigos me digan ‘que tu mujer se va a hacer su Only Fans’” comentó.

La discusión comenzó a subir de tono, ya que la influencer no estaba de acuerdo con la opinión de su pareja: “¿Tus amigos qué? Ni ellos fueran los grandes santos, yo no busco quedar bien con ellos, lo sabes”.

Tras varios segundos de discusión, finalmente Geros decidió salir de la habitación y Mona solo se quedó platicando con sus seguidores.