Mona sufre complicaciones tras operación de busto

MÉXICO.- El mes pasado, Mona viajó a Colombia para someterse a una cirugía para aumentar el tamaño de su busto. Ella misma realizó una trasmisión en vivo antes del procedimiento para mostrar su cuerpo “flacucho sin nada”, pues aseguró que sería la última vez que la verían así.

La novia de Geros impactó a sus seguidores con los resultados, incluso algunos la compararon con la estrella de OnlyFans, Karely Ruiz. Sin embargo, la cirugía parece haber traído sus consecuencias.

De acuerdo con La Verdad, Mona comenzó a pasarla mal debido a las complicaciones que comenzó a sufrir en uno de sus senos, ya que se infectó debido a la falta de cuidados por parte de las enfermeras que la atendieron.

“No les quería decir porque el doctor me dijo que no dijera, pero les voy a contar. Resulta que les mandé mensaje a las enfermeras de Medellín, pero hijas de su… ya no me contestan, yo traía un hilito metido, nadie se dio cuenta hasta que llegué a León” dijo.