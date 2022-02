Mon Laferte se muestra al natural con tierna fotografía junto a su bebé

CIUDAD DE MÉXICO.- Mon Laferte sorprendió a sus seguidores de Instagram al publicar su primera fotografía junto a su bebé Joel, quien solo tiene 12 días de nacido. Como parte de su publicación, la intérprete de "Tu falta de querer" se sinceró con sus fans sobre su experiencia como madre primeriza.

La intérprete chile dejó en claro que, aunque intentó tomarse una foto junto a su hijo de una manera más 'decente', reveló que era imposible por todo lo que tiene que hacer para cuidar de pequeño. Asimismo, la famosa dejó en claro lo feliz que se sentía en esta nueva etapa de su vida que está experimentando con su pareja.

Laferte posó con su bebé recién nacido entre sus brazos y con ayuda de su fular, el rebozo que se utiliza para cargar al bebé sin lastimar la espalda. La compositora chilena también apareció en su fotografía con un look al natural, sin nada de maquillaje, el cabello recogido y una sonrisa sincera que demostró lo plena que se siente por tener a su familia completa.

Mon Laferte escribió una descripción bastante emotiva que muchos de sus fans aplaudieron y la felicitaron, y es que la intérprete de "Mi buen amor" detalló que nunca se había sentido tan feliz como ahora que tiene entre sus brazos a Joel, pues está viviendo una etapa divertida, aunque también demandante, según explicó.

Quería arreglarme y subir una fotito con mi bb Joel, pero es imposible! El necesita a su mamá 24/7 así que está soy yo, en modo mama primeriza, despeinada y trasnochada, pero nunca me sentí más feliz en toda mi vida! no se cómo le hacen algunas mamitas para verse arregladas �� el otro día no me había dado cuenta que andaba solo con un zapato y en sostenes. Con mi pareja lo estamos dando todo y aún así no tenemos tiempo. Esta etapa es hermosa, es muy demandante, pero definitivamente hermoso y soy la más feliz del planeta! SOY MAMÁ!!!!