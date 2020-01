Momentary Bliss: Gorillaz estrena canción con Slowthai y Slaves

LONDRES.-La nueva canción de Gorillaz con Slowthai y Slaves ha aterrizado en YouTube.

Te presentamos "Momentary Bliss", el primer episodio de la nueva serie de videos "Song Machine" de la banda.

"Momentary Bliss" llegó con un video que muestra la grabación de la canción, con Damon Albarn, Slowthai, Slaves y otros trabajando diligentemente junto a los miembros animados de Gorillaz.

"Momentary Bliss" marca la primera música nueva de Gorillaz desde su álbum de 2018, The Now Now.