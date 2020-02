'Modern Family' llega a su final después de 11 años de grabación

ESTADOS UNIDOS.- Luego de 11 años de risas y de varios premios ganados, ‘Modern Family’ llegó a su final y su elenco no podría estar más que agradecido de formar parte del proyecto, en especial Sofia Vergara, quien compartió el conmovedor momento con sus seguidores.

La noche del pasado viernes, Vergara acudió a su cuenta oficial de Instagram para publicar lo que sería la despedida del famoso programa al que perteneció por más de una década.

‘‘Nunca olvidaré este set, esta gente, donde solo había buenos momentos. Gracias Moden Family. Gracias Gloria Pritchett’’, escribió la famosa.

Más tarde regresaría para agradecer a su familia de la vida real por acompañarla en un día tan emocional para ella.

‘‘Gracias to my real family for being with me today!!’’, señaló.

Para finalizar, la actriz decidió publicar un último post en donde daba por terminada una etapa de su vida.

‘‘Se nos acabó la fiesta!!! Adios stage5 ! Modern Family 11 years!!!’’, agregó.

Modern Family se estrenó en ABC el 23 de septiembre de 2009. La historia sigue la vida de Jay Pritchett y su familia, quienes viven en los suburbios de Los Angeles. La familia de Pritchett incluye a su segunda esposa, su hijo y su hijastro, así como a sus dos hijos adultos y sus esposos e hijos.

La serie se presenta en estilo falso documental, con los personajes hablando frecuentemente directamente a la cámara. La serie se renovó por décima temporada el 10 de mayo de 2017.