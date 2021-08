Modelo trans conocida como “Barbie humana” desea un trasplante de útero para convertirse en madre

MÉXICO.- La modelo de 38 años conocida anteriormente como el Ken Humano, reveló que desea convertirse en madre, para ello tendría que someterse a un trasplante de útero.

Jessica Alves fue entrevistada para la revista Closer, donde afirmó que quiere hacerse la operación para poder tener un bebé antes de cumplir los 40 años de edad. “"Me encantaría tener un bebé que tenga mis propios genes y sangre, y tengo mi esperma congelado para poder usarlo en la fecundación in Vitro”, expresó la influencer.

Alves mencionó que la haría muy feliz si alguien la llamara “mamá”, aun cuando esto le costara un millón de libras, encontraría la forma de hacer su sueño realidad.

“La Barbie humana” contó que el día de su cirugía de reasignación de sexo fue el más felíz de su vida, sin embargo, confesó que se sentiría realizada si pudiera esperar un bebé. “Tener útero sería aun mejor… me sentiría completa si pudiera dar a luz”, reveló.

Según lo relatado, Jessica Alves ya estaría planeando someterse al procedimiento médico, además de recalcar que le encantaría tener “un montón de hijitos”, pues le fascina la idea de que la llamen “mami”, dijo.

Durante la entrevista, la modelo contó que también se encuentra en busca de un amor con el que pueda sentirse como “una mujer completa”, y es por ello que dice haberse suscrito a Tinder, la aplicación de citas, y a la plataforma de OnlyFans.

He estado usando Tinder para charlar con aquellos que se supone que son compatibles, pero no he tenido mucha suerte. Mi cuenta a menudo la prohiben porque los usuarios me informan que piensan que no es un perfil real”, contó.