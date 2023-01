Miley Cyrus publica "Flowers": Himno de superación y pedrada a Liam Hemsworth

ESTADOS UNIDOS.- Las redes sociales están ardiendo tras la nueva canción de Shakira en la que, entre muchas otras cosas, funge como un ataque contundente hacia Gerard Piqué y una declaración de independencia. No obstante, la estadounidense Miley Cyrus también ha traído consigo un mensaje similar con su nueva canción "Flowers".

La cantante estadounidense ha decidido reinventarse una vez más y dejar de lado el sonido rock de su anterior proyecto, Plastic Hearts, y aventurarse a la música disco con el primer sencillo de Endless Summer Vacaction.

Miley canta desde la perspectiva del fin de una relación sentimental, en el que hace un recorrido por los tiempos felices y las cosas que provocaron el derrumbe. No obstante, de entre la tristeza, surge un himno de superación y amor propio.

No quería dejarte, no quería mentir, empecé a llorar, pero luego recordé que puedo comprarme flores, escribir mi nombre en la arena, hablar conmigo misma por horas, decir cosas que tú no puedes entender", recita la cantante.